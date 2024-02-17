Дубль Левандовского принес «Барселоне» победу над «Сельтой» в Ла Лиге
«Барселона» победила «Сельту» в гостевом матче 25 го тура чемпионата Испании. Встреча в Виго завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонцев. На гол Роберта Левандовского (45) у хозяев точный удар нанес Яго Аспас (47). Каталонцы в концовке встречи получили право на пенальти.
Польский форвард реализовал 11 метровый удар и принес «Барселоне» победу на 90+7 й минуте. Команда Хави вернулась на 3 е место в таблице Ла Лиги, набрав 54 очка. «Сельта» располагается на 17 й строчке с 20 очком.
В другом матче «Осасуна» дома обыграла «Кадис» со счетом 2:0. Чемпионат Испании. 2023-24. Тур 25 «Сельта» (Виго) — «Барселона» (Барселона) — 1:2 (0:1) Голы: Аспас, 47. — Левандовский, 45, 90 (с пенальти). «Осасуна» (Памплона) — «Кадис» (Кадис) — 2:0 (0:0) Голы: Будимир, 63, 90.