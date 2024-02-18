Руни: Роналду интересуют только голы, Месси хочет немного большего

"Вот, скажем, Криштиану Роналду. Он нацелен только на голы. Ничто иное его не интересует, он хочет только этого. А Месси, например, хочет немного большего. Думаю, Азар говорил про это", - сказал Руни.

2 января 2023 года Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Саудовской Аравии 19 матчей, отметившись 21 забитым мячом и девятью результативными передачами. Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "ПСЖ". 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке - Кубок Лиги. После 14 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона.