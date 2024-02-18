Сборную Израиля призвали отстранить от международных турниров

Группа депутатов Европарламента обратились к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА с просьбой применить санкции к сборной Израиля и израильским клубам из-за конфликта в секторе Газа. Об этом говорится в письме депутатов, опубликованном на портале Inside World Football.

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Отмечается, что письмо подписали 13 депутатов Европарламента из Испании, Бельгии, Ирландии и Германии преимущественно из левых партий.

8 февраля футбольные ассоциации 12 стран Ближнего Востока, в том числе Палестины, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, написали письмо с призывом отстранить команды из Израиля от международного футбола до прекращения конфликта с Палестиной. Лидером инициативы стал президент Федерации футбола Западной Азии Али бин аль-Хуссейн.

Соответствующее письмо с призывом было разослано всем членам ФИФА.