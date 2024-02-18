Кокорин забил самый быстрый мяч в истории чемпионата Кипра

Российский футболист «Ариса» Александр Кокорин в матче 26-го тура первого Дивизиона с АЕЛом (2:0, идёт первый тайм) забил самый быстрый мяч в истории чемпионата Кипра.

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Уже на 12-й секунде матча Кокорин после входа в штрафную отметился забитым мячом. А через три минуты россиянин оформил дубль, ударив из-за пределов штрафной.

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Российский форвард Александр Кокорин сыграл в нынешнем сезоне 17 матчей в рамках чемпионата Кипра, где отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.