Александр Кокорин забил самый быстрый мяч в истории чемпионата Кипра
Российский футболист «Ариса» Александр Кокорин в матче 26-го тура первого Дивизиона с АЕЛом (2:0, идёт первый тайм) забил самый быстрый мяч в истории чемпионата Кипра.
Уже на 12-й секунде матча Кокорин после входа в штрафную отметился забитым мячом. А через три минуты россиянин оформил дубль, ударив из-за пределов штрафной.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Ариса»
Российский форвард Александр Кокорин сыграл в нынешнем сезоне 17 матчей в рамках чемпионата Кипра, где отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.
На данный момент после 25 сыгранных матчей первого дивизиона Кипра «Арис» располагается на втором месте с 53 очками. АЕЛ после такого же количества проведённых игр находится на девятой строчке с 30 очками.
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