Сборная России по футболу сыграет с Сербией и Парагваем в новой форме
Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Сербии и Парагвая в новой форме, сообщил в Telegram канале PR менеджер Российского футбольного союза (РФС) Дмитрий Коновалов.
— Сборная сыграет в принципиально новой форме, что уже само по себе событие. Важно красиво донести людям смыслы и ценности, заложенные в визуал! Ближе к мартовским праздникам ждите бомбезный дроп как в диджитал, так и физическом воплощении! — написал Коновалов.
Команда Валерия Карпина сыграет с сербами 21 марта, с командой Парагвая — 25 марта. Обе встречи пройдут на домашнем стадионе московского «Динамо».