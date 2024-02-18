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Сборная России по футболу сыграет с Сербией и Парагваем в новой форме

Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Сербии и Парагвая в новой форме, сообщил в Telegram канале PR менеджер Российского футбольного союза (РФС) Дмитрий Коновалов.

Сборная России по футболу сыграет с Сербией и Парагваем в новой форме
© РИА Новости

— Сборная сыграет в принципиально новой форме, что уже само по себе событие. Важно красиво донести людям смыслы и ценности, заложенные в визуал! Ближе к мартовским праздникам ждите бомбезный дроп как в диджитал, так и физическом воплощении! — написал Коновалов.

Команда Валерия Карпина сыграет с сербами 21 марта, с командой Парагвая — 25 марта. Обе встречи пройдут на домашнем стадионе московского «Динамо».

Футбол
Дмитрий Коновалов
Валерий Карпин
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