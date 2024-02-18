Сборная России по футболу сыграет с Сербией и Парагваем в новой форме

— Сборная сыграет в принципиально новой форме, что уже само по себе событие. Важно красиво донести людям смыслы и ценности, заложенные в визуал! Ближе к мартовским праздникам ждите бомбезный дроп как в диджитал, так и физическом воплощении! — написал Коновалов.