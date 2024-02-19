Семак рассказал о проблемах с российскими игроками «Зенита»

"Придется ставить россиян из-за лимита? Но в этом отношении больших проблем нет. Если все будут в порядке возможны варианты, при которых придется задуматься. Допустим, из тех иностранцев, кто сейчас выглядит хорошо, кого то надо оставлять на скамейке, потому что есть лимит. Такой вариант вполне возможен, но до этого еще нужно дожить", - сказал Семак.