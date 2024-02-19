«Динамо» в товарищеском матче разгромило «Крылья Советов» со счётом 5:1

Сегодня, 19 февраля, состоялся товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Мардан Спортс» в Анталье, Турция. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу московской команды.

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Дублями в составе динамовцев отметились Денис Макаров и Константин Тюкавин, также один мяч забил Бителло. В составе волжан голом с 11-метровой точки отметился Гленн Бейл.