Мбаппе будет самым высокооплачиваемым игроком «Реала»

По сведениям источника, француз будет зарабатывать от € 15 млн до € 20 млн в год плюс бонусы с учётом вычета налогов. Отмечается при этом, что зарплата Килиана будет расти от сезона к сезону по пятилетнему контракту, который он должен заключить. Таким образом, Килиан будет получать больше всех в «Реале», но не намного больше, чем Тони Кроос, Лука Модрич и Давид Алаба.