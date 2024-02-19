Отказавшийся от перехода в «Зенит» Дзаньоло может вернуться в Италию из АПЛ

Итальянский полузащитник турецкого «Галатасарая» Николо Дзаньоло, выступающий на правах аренды в «Астон Вилле», может летом вернуться в Италию. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на печатное издание LA Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, английский клуб не планирует выкупать контракт футболиста. Дзаниоло, скорее всего, вернётся в «Галатасарай» по окончании текущей кампании, но будет рассматривает возможность возвращения в Серию А. Также сообщается, что «Фиорентина», «Милан» и «Ювентус» следят за ситуацией, но будут заинтересованы только в подписании Николо на правах аренды с возможностью выкупа, по той же схеме, которую прошлым летом использовала «Астон Вилла».

Напомним, Дзаньоло перешел в «Галатасарай» из «Ромы» в феврале 2023 года за € 15 млн плюс различные бонусы, часть которых была привязана к выступлениям нападающего за национальную команду. В нынешнем сезоне 24-летний футболист забил всего два гола в 27 матчах во всех турнирах за «Астон Виллу».