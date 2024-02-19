«Пари НН» интересуется защитником «Локомотива» Магкеевым
24-летний защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев может продолжить карьеру в «Пари Нижний Новгород», cообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
Контракт футболиста с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. Продлить его на предложенных клубом условиях Магкеев отказался. Из-за разрыва крестообразной связки Станислав не провёл ни одного матча в нынешнем сезоне, но уже восстановился после травмы и сыграл за «Локо» на сборе в ОАЭ.
В этом сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний защитник не провёл ни одного матча за московский клуб. «Локомотив» в данный момент занимает четвёртое место в таблице РПЛ, набрав 31 очко после 18 матчей чемпионата.
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