«Пари НН» интересуется защитником «Локомотива»

Контракт футболиста с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. Продлить его на предложенных клубом условиях Магкеев отказался. Из-за разрыва крестообразной связки Станислав не провёл ни одного матча в нынешнем сезоне, но уже восстановился после травмы и сыграл за «Локо» на сборе в ОАЭ.