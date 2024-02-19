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РФС назвал арбитров Зиякова и Сафьяна самыми быстрыми в РПЛ

Пресс служба Российского футбольного союза (РФС) назвала имена самых быстрых арбитров, обслуживающих матчи МИР РПЛ.

РФС назвал самых быстрых арбистров в РПЛ
© ФК "Динамо"

Среди главных арбитров самым быстрым стал Ранэль Зияков, который пробежал 40 метров за 5,16 секунды. В тройку лучших также вошли Евгений Кукуляк (5,32) и Иван Абросимов (5,36).

Самым быстрым среди ассистентов судей стал Дмитрий Сафьян, его результат на дистанции 30 метров — 3,92 секунды. Вторым стал Варанцо Петросян (4,00), третье место поделили Алексей Ермилов и Андрей Образко (4,08).

Футбол
Иван Абросимов
Ранэль Зияков
Дмитрий Сафьян
Евгений Кукуляк
РФС