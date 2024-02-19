РФС назвал самых быстрых арбистров в РПЛ

РФС назвал арбитров Зиякова и Сафьяна самыми быстрыми в РПЛ
Пресс служба Российского футбольного союза (РФС) назвала имена самых быстрых арбитров, обслуживающих матчи МИР РПЛ.
Среди главных арбитров самым быстрым стал Ранэль Зияков, который пробежал 40 метров за 5,16 секунды. В тройку лучших также вошли Евгений Кукуляк (5,32) и Иван Абросимов (5,36).
Самым быстрым среди ассистентов судей стал Дмитрий Сафьян, его результат на дистанции 30 метров — 3,92 секунды. Вторым стал Варанцо Петросян (4,00), третье место поделили Алексей Ермилов и Андрей Образко (4,08).