Ковачевич назвал лучших сербов, игравших в РПЛ

Красич выступал за «красно синих» с 2004 по 2010 год, вместе с командой стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА, по четыре раза завоевал Кубок и Суперкубок страны. Видич защищал за «Спартак» с 2004 по 2005 год.