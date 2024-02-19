Ковачевич назвал лучших сербов, игравших в РПЛ

Защитник махачкалинского «Динамо» Владимир Ковачевич считает, что Милош Красич и Неманья Видич являются лучшими сербами, игравшими в РПЛ.
Красич выступал за «красно синих» с 2004 по 2010 год, вместе с командой стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА, по четыре раза завоевал Кубок и Суперкубок страны. Видич защищал за «Спартак» с 2004 по 2005 год.
— Лучшие сербы, игравшие в РПЛ? Неманья Видич и Милош Красич, — приводит слова Ковачевича «РБ Спорт».
31 летний Ковачевич в нынешнем сезоне МЕЛБЕТ Первой Лиги сыграл в 20 матчах, в которых забил мяч и отдал голевую передачу.
Махачкалинцы идут на первом месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков.