Радимова удалили за неспортивное поведение в финале турнира Полпреда

«Мы – медийная команда! Только попробуйте пригласить его в МФЛ, – возмущался Радимов. – Ты понимаешь, что выпендрился? Мы – медийная команда. Ты прибежал после просьбы не кидать аут? Ты видел свою физиономию? За что желтая? За неспортивное поведение? Если ты дорастешь хотя бы до Второй лиги, это будет такой позор.



Филатов Даниил Михайлович. Если этот персонаж когда-нибудь окажется в премьер-лиге, то это будет полная утопия. Запомните его физиономию. Пьет воду и отворачивается».