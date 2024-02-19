Радимова удалили за неспортивное поведение в финале турнира Полпреда
Главного тренера МФК «Чисто Питер» Владислава Радимова удалили во время финального матча XXV турнира на призы полномочного представителя президента России в СЗФО против петербургского «Динамо», сообщает корреспондент «Спорт День за Днем» Дмитрий САВЕЛЬЕВ.
Матч закончился победой бело-голубых со счётом 2:1.
Главный судья матча Даниил Филатов показал Радимову желтую карточку. После этого главный тренер «Чисто Питер» ушел на трибуну. В перерыве Радимов подошел узнать, за что был предупрежден, и ему показали прямую красную карточку за разговоры. «За неспортивное поведение», – объяснил главный судья.
«Мы – медийная команда! Только попробуйте пригласить его в МФЛ, – возмущался Радимов. – Ты понимаешь, что выпендрился? Мы – медийная команда. Ты прибежал после просьбы не кидать аут? Ты видел свою физиономию? За что желтая? За неспортивное поведение? Если ты дорастешь хотя бы до Второй лиги, это будет такой позор.
Филатов Даниил Михайлович. Если этот персонаж когда-нибудь окажется в премьер-лиге, то это будет полная утопия. Запомните его физиономию. Пьет воду и отворачивается».