Новая форма сборной России будет презентована во льду

Новая форма сборной России от Jogel будет презентована во льду, который фанаты должны растопить, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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По информации источника, новая форма российской команды будет презентована на выставке «Россия» на ВДНХ. По замыслу организаторов, изначально форма будет находиться в кубе льда, который посетители смогут растопить своим теплом.

Кроме того, сообщается, что перед товарищеским матчем со сборной Сербии (21 марта) певец Григорий Лепс споёт песню «Родина-мать». Также на игре выступят другие российские и сербские исполнители.