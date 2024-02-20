Фильцов: «Краснодар» заслужил первое место в РПЛ

Бывший вратарь «Локомотива» и «Краснодара» Александр Фильцов высказался о перспективах «быков» в РПЛ.

«Для нашей лиги новый чемпион будет украшением. Это покажет, что разные команды могут выигрывать золотые медали, и нет питерской гегемонии. «Краснодар» заслужил первое место в РПЛ», – приводит слова Фильцова Legalbet.

Ранее «быки» переиграли ЦСКА и вновь возглавили турнирную таблицу РПЛ. У команды отрыв в два балла от ближайшего преследователя «Зенита» .

19-й тур РПЛ стартует в самом начале марта. И свой первый матч после зимнего перерыва «Краснодар» сыграет с казанским «Рубином». А у «Зенита» впереди дерби. Сине-бело-голубые будешь противостоять «Спартаку».