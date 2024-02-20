Стало известно, кто из игроков «Баварии» выступает против Тухеля

Состав игроков мюнхенской «Баварии» разделился на тех, кто поддерживает главного тренера команды Томаса Тухеля, и тех, кто выступает против него. Об этом сообщает Bild.

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Тухель возглавляет мюнхенцев с марта 2023 года. 18 февраля 2024 года «Бавария» проиграла в гостях «Бохуму» со счетом 2:3. В составе победителей голами отметились Такума Асано, Кевен Шлоттербек и Кевин Штегер (с пенальти). У «Баварии» мячи забили Джамал Мусиала и Гарри Кейн. Это третье подряд поражение «Баварии». Ранее команда уступила «Байеру» (0:3) в Бундеслиге и римскому «Лацио» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.