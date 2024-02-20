Звезда «Баварии» после скандала в клубе может продолжить карьеру в ПСЖ

Сообщалось, что Киммих не хочет оставаться в «Баварии» после того, как у него ухудшились отношения с некоторыми из партнеров по команде, а также с представителями тренерского штаба мюнхенцев. По мнению игрока, тренеры его больше не уважают. Кульминацией стал публичный конфликт Киммиха с помощником главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля Жолтом Левом после поражения от «Бохума» со счетом 2:3. Игрок едва не подрался с тренером. Проигрыш в матче с «Бохумом» стал для «Баварии» третьим подряд.