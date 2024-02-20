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"ПСЖ" рассчитывает подписать игрока "Баварии" Киммиха

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может продолжить карьеру во французском «Пари Сен-Жермен». Об этом в соцсетях сообщил турецкий журналист Экрем Конур.

Звезда «Баварии» после скандала в клубе может продолжить карьеру в ПСЖ
© Соцсети

По информации источника, парижский клуб намерен усилиться немецким футболистом предстоящим летом. Сам Киммих намерен покинуть «Баварию» по окончании текущего сезона. Такое решение он принял на фоне конфликтов в клубе.

Сообщалось, что Киммих не хочет оставаться в «Баварии» после того, как у него ухудшились отношения с некоторыми из партнеров по команде, а также с представителями тренерского штаба мюнхенцев. По мнению игрока, тренеры его больше не уважают. Кульминацией стал публичный конфликт Киммиха с помощником главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля Жолтом Левом после поражения от «Бохума» со счетом 2:3. Игрок едва не подрался с тренером. Проигрыш в матче с «Бохумом» стал для «Баварии» третьим подряд.

В текущем сезоне Киммих провел за «Баварию» 25 матчей во всех турнирах. В этих встречах он забил один мяч и сделал шесть результативных передач.

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