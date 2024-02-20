«Локомотив» разгромил «Гульф Юнайтед» в товарищеском матче

Сегодня, 20 февраля, московский «Локомотив» провёл товарищескую встречу с «Гульф Юнайтед» из ОАЭ. Железнодорожники добились убедительной победы со счётом 11:1.

Первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона железнодорожники завершили на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 31 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Галактионова встретится с московским «Динамо».