«Марсель» объявил об увольнении Гаттузо

«Марсель» хочет выразить особую благодарность Дженнаро, а также всему его персоналу за их огромный вклад и высокий профессионализм, которые они проявляли ежедневно, и желает им удачи в дальнейшем», — сказано в заявлении на официальном сайте французского клуба.