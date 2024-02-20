Вагнер Лав рассказал, почему не вернулся в ЦСКА в 2020 году

«Врач, не знаю, кто именно, сказал, что мне осталось играть в футбол всего год. Говорили, что у меня проблемы с коленом. Поэтому ЦСКА от меня в 2020 году отказался. Только поэтому я не вернулся в клуб.



Напрямую с Гинером я не общался, потому что в ЦСКА за футбол отвечают уже другие люди. Президент уже напрямую не связан с командой, поэтому я говорил с другими. Тогда у меня действовал контракт с «Коринтиансом», они попросили его расторгнуть, чтобы вернуться в ЦСКА. Я так и поступил, мы пришли к соглашению. Меня попросили пройти медосмотр в Бразилии. Я всё прошёл и отправил результаты в Россию. И кто-то из врачей на той стороне сказал, что я буду не в состоянии играть больше года. именно поэтому я и не вернулся в ЦСКА», — сказал Вангер Лав в выпуске YouTube-канала Nobel.