Нежданные осечки лидеров и драма аутсайдера чемпионата. Итоги тура Ла Лиги

«Жирона» не смогла воспользоваться подарком «Реала», а «Атлетико» отыгрался за поражение в прошлом туре.

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В Ла Лиге вчера, 19 февраля, завершился 25-й тур. «Реал» подарил «Жироне» возможность сократить отставание, однако каталонцы ей благополучно не воспользовались. «Барселона» же с трудом вырвала победу в матче с аутсайдером. Об этих и других событиях — в нашем дайджесте.

Матч тура: «Атлетик» — «Жирона»

Каталонцы очень хотели реабилитироваться за разгромное поражение в матче с «Реалом». К тому же главный конкурент подарил прекрасную возможность сократить отставание — но об этом чуть позже. Однако «Жирона» провела далеко не лучший по качеству игры матч: гости пропустили первый гол уже на второй минуте, а после ответного мяча в начале второго тайма дважды крайне ненадёжно сыграли в обороне, чем баски с удовольствием воспользовались.

Тем не менее интрига в матче жила до последней секунды — футболисты наблюдавшего за игрой с трибун Мичела отквитали один гол и могли вырвать ничью в добавленное время, но защитник «Атлетика» Дани Вивиан головой вынес мяч с линии ворот, оформив второе поражение «Жироны» подряд.

Герой тура: Микель Мерино («Реал Сосьедад»)

«Сосьедад» почти месяц не знал побед в Ла Лиге и едва в очередной раз не потерял очки: баски никак не могли дожать игравшую весь второй тайм в меньшинстве «Мальорку». В самый нужный момент на помощь гостям пришёл их капитан – в добавленное время Мерино прибежал в штрафную, откликнулся на навес Хона Пачеко с левого фланга и точным ударом в нижний угол принёс «Сосьедаду» такие необходимые три очка.

Сенсация тура: ничья «Реала» в матче с «Райо Вальекано»

Команда Карло Анчелотти после разгрома «Жироны» в прошлом туре ещё больше обозначила свои претензии на чемпионский титул, но неожиданно оступилась в матче с соперником из нижней части таблицы. «Реал» очень быстро открыл счёт, однако ещё до перерыва воспитанник «сливочных» Рауль де Томас реализовал пенальти и восстановил равновесие. Больше голов в этом матче не было — удивительно, но лидер Ла Лиги в этом сезоне так и не смог обыграть «Райо Вальекано».

Драма тура: пенальти в концовке матча «Сельта» — «Барселона»

«Барселона» рисковала во второй раз подряд потерять очки в матче с аутсайдером чемпионата — борющаяся за выживание «Сельта» уже готовилась праздновать ничью, но в самой концовке добавленного времени получила пенальти в свои ворота. К точке подошёл автор единственного на тот момент гола сине-гранатовых в этом матче Роберт Левандовски, однако реализовать попытку не сумел — Висенте Гуайта разгадал намерения поляка и в красивом прыжке отбил удар.

Но при просмотре видеоповтора судья определил, что испанский голкипер преждевременно покинул линию ворот, из-за чего 11-метровый нужно было перебить. Со второй попытки Левандовски уже не промахнулся и принёс-таки «Барселоне» очередную вымученную победу.

Разгром тура: «Атлетико» в матче с «Лас-Пальмасом»

«Матрасники» по полной отыгрались на островитянах за гостевое поражение от «Севильи» в предыдущем туре. В воротах Альваро Вальеса побывало пять безответных мячей — в первом тайме дублем отметился Маркос Льоренте, во втором дважды забил Анхель Корреа, а Мемфис Депай незадолго до финального свистка установил окончательный счёт. Пока что «Атлетико» сохраняет место в зоне Лиги чемпионов, но «Атлетик» из Бильбао вовсю наступает на пятки.

Гол тура: Марк Пубиль («Альмерия»)

Андалусийское дерби, в котором приняли участие две худшие команды нынешнего чемпионата, началось с красивейшего гола — защитник гостей Марк Пубиль при помощи одноклубника Серхио Аррибаса перехватил мяч в центре поля, протащил его до линии штрафной и нанёс очень сильный удар. Голкипер «Гранады» Аугусто Баталья, кажется, посчитал, что мяч пойдёт выше ворот, и не стал вытягивать руку. Но мяч влетел в перекладину, а от неё — в сетку. Увы для Пубиля, удержать победный счёт «Альмерии» не удалось — несколько голов команды были отменены из-за офсайдов, а «Гранада» сравняла счёт за 15 минут до конца матча.

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Сейв тура: Рауль Альбиоль («Вильярреал»)

Каждое очко «Вильярреалу» в этом сезоне продолжает даваться с огромным трудом – игроки Марселино смогли отыграться в домашнем матче с «Хетафе», но едва не потеряли ничью. Через пару минут после гола Альберто Морено Мэйсон Гринвуд мог вновь выводить гостей вперёд — после коварного удара мяч уже готовился опуститься за линию, однако в последний момент подоспел Рауль Альбиоль, который сумел нейтрализовать угрозу.

Антифутбол тура: «Севилья» в матче с «Валенсией»

«Севилья» порадовала болельщиков двумя победами подряд, но на поле «Местальи» вышла отбывать номер. Матч закончился нулевой ничьей, потому что «Валенсия» забить не смогла, хотя имела не один опасный момент, а «Севилья», кажется, забивать не хотела — 47% владения мячом, два угловых и всего один удар в сторону ворот Георгия Мамардашвили, который пришёлся в створ и был оценен в 0.03 xG — что это вообще было?

Остальные матчи 25-го тура Ла Лиги

Очередное напоминание о том, насколько важен для «Осасуны» Анте Будимир. Хорватский нападающий оформил дубль, забив свои 12-й и 13-й голы в сезоне, что составляет почти 45% от общего количества голов памплонцев. У «Кадиса» своего Будимира или любого другого игрока с точным прицелом в этом матче не нашлось, поэтому андалусийцы уехали с «Эль Садара» без голов и остались на расстоянии трёх очков от спасительного 17-го места.

«Бетис» ещё не оставляет надежд побороться за место в еврокубках по итогам сезона, но такие матчи, как с «Алавесом» в этом туре, заставляют усомниться в перспективах «вердибланкос» попасть туда благодаря высокому месту в таблице. Футболисты Мануэля Пеллегрини на своём стадионе не смогли найти ключей к обороне «Алавеса», который находится на достаточно комфортном расстоянии от зоны вылета и никаких глобальных задач уже не решает.

Расписание матчей 26-го тура Ла Лиги

23 февраля, пятница

«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»

24 февраля, суббота

«Гранада» — «Валенсия»

«Барселона» — «Хетафе»

«Алавес» — «Мальорка»

«Альмерия» — «Атлетико»

25 февраля, воскресенье

«Кадис» — «Сельта»

«Бетис» — «Атлетик»

«Лас-Пальмас» — «Осасуна»

«Реал» — «Севилья»

26 февраля, понедельник