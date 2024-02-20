Вагнер Лав признался в даче взяток в России

«Я вел машину, до этого выпил немного, меня остановили. Не помню, давал ли я тысячу долларов, но подобные случаи происходили не раз. Возможно, я платил даже больше. В любой момент меня могли найти. Но если я был дома, что они могли сделать?» — поделился он.