Зам гендира ЦСКА об Айссауи: игрок звонил в слезах и готов был играть бесплатно

«Айсауи в слезах звонил президенту клуба «УСМ» и говорил: «Делайте, что угодно, я пешком уйду в Россию». Он записывал голосовые сообщения нам сюда в ЦСКА: «Сделайте мне, пожалуйста, контракт без зарплаты, я буду играть за 0 рублей, лишь бы играть в ЦСКА», там было много драмы», — приводит слова Шевелева пресс-служба клуба.