ЦСКА разгромил подмосковные «Химки»

В рамках товарищеского матча на тренировочных сборах в Белеке (Турция) московский ЦСКА встречался с подмосковными «Химками» и одержал уверенную победу со счетом 3:0.

Все голы были забиты после перерыва. На 50-й минуте Федор Чалов после паса Облякова вошел в штрафную и ударом на технику направил мяч в самый угол ворот Митрюшкина. Через четыре минуты Виктор Давила с передачи все того же Облякова увеличил преимущество ЦСКА. Еще через четыре минуты Чалов оформил дубль после передачи на ход от Саши Зделара.

Стоит отметить, что в этой игре дебютировал новичок ЦСКА Сид Ахмед Айссауи. 19-летний алжирец появился на шесть минут. Также во втором тайме вышел Амирхоссейн Риванди, который находится в клубе на просмотре.