В Англии забили самый быстрый гол в истории футбола

«Гол получился превосходным. Из-за этого нам еще больше жаль, что мы не фиксируем достижения за пределами профессионального футбола, где мы можем опираться на статистику, предоставляемую руководящими органами и компаниями, которые занимаются анализом спортивных достижений», — говорится в заявлении Книги рекордов, которое цитирует Би-би-си.