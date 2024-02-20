Российский футболист рассказал, от чего испытал шок на улицах в Израиле

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой рассказал о своей жизни в Хайфе (Израиль) после перехода в «Маккаби», осуществленного на правах аренды. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

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По его словам, сложно сказать, где лучше жить, а где хуже. Вместе с тем, заметил он, Москва и Хайфа — два разных мира.

В частности, можно идти по улице в центре города и встретить дикого кабана. Он добавил, что во время прогулок замечал этих животных два-три раза в неделю.

«Я читал об этом [наличии кабанов в Хайфе], думал, что бывает, наверное, раз в год и то увидит далеко не каждый. Были с женой в шоке», — пояснил Лесовой.

Напомним, что полузащитник выступает за «Динамо» с 2020 года. До этого он защищал цвета тульского «Арсенала» и второй команды «Зенита».