Вагнер Лав обратился к болельщикам из России

«Обнимаю всех болельщиков ЦСКА и всех тех, кому нравилась моя игра. Счастлив тому, какой восторг я у вас вызываю, какая между нами любовь. Я всегда пытаюсь отплатить за эту любовь своей игрой. Буду продолжать играть и забивать голы. Надеюсь, что у нас и впредь будут такие же отношения. Возможно, получится собраться всем вместе, чтобы вспомнить о тех замечательных днях, которые мы пережили в России. Спасибо, всех обнимаю. До скорого!» — сказал Вагнер Лав в выпуске YouTube-канала Nobel.