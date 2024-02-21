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Вагнер Лав обратился к болельщикам из России

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав обратился к болельщикам из России.

Вагнер Лав обратился к болельщикам из России
©  «ЧЕМПИОНАТ»

«Обнимаю всех болельщиков ЦСКА и всех тех, кому нравилась моя игра. Счастлив тому, какой восторг я у вас вызываю, какая между нами любовь. Я всегда пытаюсь отплатить за эту любовь своей игрой. Буду продолжать играть и забивать голы. Надеюсь, что у нас и впредь будут такие же отношения. Возможно, получится собраться всем вместе, чтобы вспомнить о тех замечательных днях, которые мы пережили в России. Спасибо, всех обнимаю. До скорого!» — сказал Вагнер Лав в выпуске YouTube-канала Nobel.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе красно-синих Лав трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны, Суперкубок и Кубок УЕФА. Вагнер занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров армейцев за всю историю со 124 голами. Уступает он лишь Григорию Федотову (137 голов).

Вагнер Лав назвал свой самый важный гол за ЦСКА

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