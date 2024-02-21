Российский футболист рассказал об испытанном шоке на улице в Израиле

«Здесь ты можешь идти по улице в центре города и встретить дикого кабана. Я читал об этом, думал, что бывает, наверное, но раз в год и то увидит далеко не каждый. А на деле оказалось, что мы их встречали по два-три раза в неделю. Были с женой в шоке», — заявил Лесовой.