Экс-игроки «Зенита» творят сенсацию в Европе

Знаком ли вам полузащитник Алексей Исаев?

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«Карабах» сотворил самую громкую сенсацию в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы, переиграв в Португалии недавнего участника Лиги чемпионов «Брагу» (4:2). Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунёв стал одним из героев этой встречи: совершил шесть сейвов, в том числе три после ударов из пределов штрафной. Однако Лунёв – не единственный экс-зенитовец и россиянин в составе азербайджанского клуба. Против «Браги» сыграл ещё и полузащитник Алексей Исаев. Не самая известная фигура в нашем футболе, не так ли? Знакомимся с его карьерой.

Исаеву – 28, он уроженец Красноярска. Профессиональную карьеру начинал в 2014 году в составе «Енисея». В 18 лет дебютировал в Первой лиге, выйдя на замену в Санкт-Петербурге против «Динамо». В следующем сезоне стал стабильно играть и забил свои первые голы за красноярскую команду. В результате Алексей обратил на себя внимание скаутов «Зенита». В августе 2016-го Исаев окончательно переехал в Санкт-Петербург. «Зенит» подписал его для фарм-клуба, заплатив за трансфер 15 млн рублей.

Возглавлявший тогда «Енисей» легенда «Спартака» Андрей Тихонов был опечален уходом одарённого воспитанника клуба.

«Очень хороший, молодой и перспективный игрок. Мне, конечно, жаль, что он ушёл из «Енисея», но у него в контракте был пункт, оговаривающий фиксированную сумму, за которую его можно выкупить. Сам Лёша изъявил желание уйти в систему «Зенита». Пусть в «Зенит-2», но быть на виду у главной команды. Это его личное решение… Парень с головой, с хорошей техникой, здорово работает с мячом. Посмотрим, на какой позиции его увидит новый тренер, на какие его качества сделает упор, а так Лёша – центральный полузащитник», – говорил Тихонов, комментируя трансфер.

Однако в фарм-клубе «Зенита» Исаев провёл всего сезон и в первую команду не попал. Сыграл 24 матча, в которых сделал три голевые передачи. Кроме того, заработал удаление в битве «Зенита» с фарм-клубом «Спартака». У Исаева случился конфликт с защитником москвичей Шамсиддином Шанбиевым. Судья показал игрокам красные карточки за агрессивное поведение, а КДК РФС влепил обоим двухматчевую дисквалификацию.

Следующим летом «Зенит» вернул Исаева в «Енисей» на правах аренды. Алексей отыграл ещё год в Первой лиге за родной клуб, а летом 2018-го стал свободным агентом. И сделал резкий поворот в карьере – уехал из России в Азербайджан. Полузащитник подписал контракт с «Сумгаитом». За эту команду выступал в течение пары сезонов, сыграл 43 матча и отдал 11 голевых передач. По итогам сезона-2019/2020 Исаев поделил второе место в списке лучших ассистентов чемпионата Азербайджана и летом 2020-го перешёл на правах свободного агента в «Сабах».

В клубе из посёлка Масазыр Алексей задержался на три с половиной года. Причём с октября 2021-го и до января 2024-го играл под руководством российского тренера Мурада Мусаева, который отправился в Азербайджан после отставки из «Краснодара». Карьера Исаева пошла в гору – за «Сабах» он набрал 12+23 в 108 матчах. Кроме того, получив азербайджанский паспорт, Алексей стал играть за сборную этой страны. Дебютировал в марте 2021-го во встрече отборочного цикла ЧМ-2022 с Португалией. На следующий год совершил первое результативное действие: в матче Лиги наций со Словакией (2:1) сделал голевую передачу в эпизоде с победным голом на 90+5-й минуте. А вскоре после этого забил свой первый и пока единственный мяч за сборную Азербайджана в спарринге с Молдавией. На сегодняшний день у Исаева 1+2 в 20 играх за национальную команду.

Родившийся в России вратарь сборной Азербайджана Шахруддин Магомедалиев рассказывал в интервью для «Чемпионата», как его и Исаева встретили в команде:

«Здесь не делят людей по национальному признаку. Нас здесь любят и ценят. Я очень благодарен Азербайджану за то, как меня здесь приняли и сделали своим за эти годы. И к Исаеву отличное отношение. У него дедушка, по-моему, азербайджанец. Он для местных даже более свой, чем я».

При Мусаеве «Сабах» превратился из аутсайдера в одного из лидеров чемпионата Азербайджана, в прошлом сезоне финишировал на втором месте после «вечного» чемпиона «Карабаха» и завоевал путёвку в Лигу конференций. Правда, на групповой этап еврокубка не попал. У «Сабаха» получилось драматичное противостояние с «Партизаном» в августе 2023-го. Дома команда Мусаева победила – 2:0, причём игравший с капитанской повязкой Исаев забил гол и сделал голевую передачу. Но в Сербии хозяева выиграли с тем же счётом 2:0 и прошли дальше благодаря тому, что были точнее в серии пенальти.

В чемпионате Азербайджана у «Сабаха» случился спад, Мусаев ушёл в отставку. Перед открытием зимнего окна появилась информация, что Исаев некомфортно чувствует себя клубе и готов сменить команду. Как вариант – вернуться в Россию. Однако полузащитника выкупил «Карабах», заплатив в январе серьёзные деньги – € 450 тыс.

За чемпионов Азербайджана Исаев сыграл уже пять матчей. В АПЛ (азербайджанской Премьер-лиге – не английской) полузащитник каждый раз появлялся в основе, а вот во встрече с «Брагой» вышел на замену на последние 10 минут. Нет сомнений, что вскоре Алексей выиграет первое в карьере чемпионство, так как у «Карабаха» по традиции солидный отрыв от конкурентов.

«Исаев быстро адаптировался к команде, – говорит главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов про хавбека-новичка. – Он качественный футболист. Я им доволен. Но, думаю, мы увидим ещё более сильного Исаева».