Игроки «Барселоны» недоумевают, почему в их шансы в ЛЧ не верят

«Барселона» считает, что сможет удивить болельщиков в Лиге чемпионов.

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Сегодня «Барселона» в гостях сыграет против «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игроки «Барселоны» после гостевой победы над «Сельтой» в чемпионате Испании убеждены, что смогут удивить скептически настроенных болельщиков в Лиге чемпионов.

По сведениям Diario Sport, футболисты «блауграны» недоумевают, почему в них не верят в Лиге чемпионов.

Игроки считают, что отыграть восьмиочковое отставание от «Реала» в Ла Лиге – очень сложная миссия, но двухраундовые матчи на вылет в еврокубках и класс игроков дают им больше возможностей. По мнению команды, эти обстоятельства не учитываются в сложной ситуации «Барселоны».