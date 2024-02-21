Игроки «Барселоны» недоумевают, почему в их шансы в ЛЧ не верят

Игроки «Барсы» недоумевают, почему в их шансы в ЛЧ не верят. Они убеждены, что формат матчей на вылет дает им больше возможностей (Diario Sport)
«Барселона» считает, что сможет удивить болельщиков в Лиге чемпионов.
Сегодня «Барселона» в гостях сыграет против «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Игроки «Барселоны» после гостевой победы над «Сельтой» в чемпионате Испании убеждены, что смогут удивить скептически настроенных болельщиков в Лиге чемпионов.
По сведениям Diario Sport, футболисты «блауграны» недоумевают, почему в них не верят в Лиге чемпионов.
Игроки считают, что отыграть восьмиочковое отставание от «Реала» в Ла Лиге – очень сложная миссия, но двухраундовые матчи на вылет в еврокубках и класс игроков дают им больше возможностей. По мнению команды, эти обстоятельства не учитываются в сложной ситуации «Барселоны».
Такие игроки, как Илкай Гюндоган, Роберт Левандовски и Марк-Андре тер Стеген, которые уже знают, что такое победа в Лиге чемпионов, больше всех уверены в том, что все может случиться.
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