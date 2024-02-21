$92.35-0.0699.56+0.07
Войти в почту

Тренер Коваль заявил, что Акинфеев по уровню преданности клубу обогнал Месси

Павел Коваль, первый тренер голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, заявил, что вратарь армейского клуба является одним из ярчайших примеров преданности в футболе. Своим мнением он поделился со Sport24.

Назван аспект, в котором Месси стоит расти до Акинфеева
© РИА Новости

«21 год за клуб это очень много, но сможет ли Акинфеев добить это число до 30 лет, зависит только от его желания. Все, и я в том числе, хотели бы, чтобы Игорь играл как можно дольше. Он выиграет с ЦСКА Кубок и чемпионат.

По уровню преданности из современных вратарей могу сравнить его с Буффоном. Из легенд футбола с Яшиным. Акинфеев заслуженно и с отрывом является самым преданным футболистом в мире. Он обогнал даже Месси. Редчайший случай, когда лучшему футболисту в истории стоит расти до уровня преданности нашего Акинфеева», — заявил специалист.

Первый матч на взрослом уровне Акинфеев провел 29 марта 2003 года за ЦСКА в 1/8 финала кубка РФПЛ против петербургского «Зенита» на «Петровском», он вышел на второй тайм вместо Дмитрия Крамаренко. В чемпионате России голкипер дебютировал 31 марта 2003 года в матче с «Крыльями Советов», отразив пенальти на последних минутах игры.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Футбол
Дмитрий Крамаренко
Павел Коваль
Игорь Акинфеев
СБОРНАЯ РОССИИ
Крылья Советов
УЕФА
Зенит
Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости