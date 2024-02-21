Назван аспект, в котором Месси стоит расти до Акинфеева

«21 год за клуб это очень много, но сможет ли Акинфеев добить это число до 30 лет, зависит только от его желания. Все, и я в том числе, хотели бы, чтобы Игорь играл как можно дольше. Он выиграет с ЦСКА Кубок и чемпионат.



По уровню преданности из современных вратарей могу сравнить его с Буффоном. Из легенд футбола с Яшиным. Акинфеев заслуженно и с отрывом является самым преданным футболистом в мире. Он обогнал даже Месси. Редчайший случай, когда лучшему футболисту в истории стоит расти до уровня преданности нашего Акинфеева», — заявил специалист.