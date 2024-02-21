Окончательного решения по апелляции или приговору по делу Промеса не было — заявление суда
В апелляционном суде Амстердама заявили «Матч ТВ», что окончательного решения по апелляции или приговору по делу футболиста «Спартака» Квинси Промеса о нападении на двоюродного брата еще не было.
В июне 2023 года суд Амстердама обвинил Промеса в нападении на двоюродного брата и приговорил к 18 месяцам тюрьмы.
— Вчера было краткое слушание, никакого окончательного решения по апелляции или приговору принято не было. В Нидерландах предварительное слушание — это заседание, на котором дело не рассматривается по существу. Такое слушание необходимо, когда дело должно было быть рассмотрено в определенный срок, но рассматривать его по существу еще рано, — сообщили «Матч ТВ» в апелляционном суде.
Промес в составе «Спартака» стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Футболист входит в пятерку лучших бомбардиров в истории клуба. Контракт 32 летнего нападающего со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.
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Окончательного решения по апелляции или приговору по делу Промеса не было — заявление суда