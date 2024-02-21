Окончательного решения по апелляции или приговору по делу Промеса не было

— Вчера было краткое слушание, никакого окончательного решения по апелляции или приговору принято не было. В Нидерландах предварительное слушание — это заседание, на котором дело не рассматривается по существу. Такое слушание необходимо, когда дело должно было быть рассмотрено в определенный срок, но рассматривать его по существу еще рано, — сообщили «Матч ТВ» в апелляционном суде.