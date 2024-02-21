Руни заявил, что готов стать помощником Гвардиолы в «Манчестер Сити»
Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни выразил готовность занять должность помощника главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
В январе Руни покинул пост главного тренера «Бирмингема» спустя три месяца после назначения. Ранее он тренировал «Дерби Каунти» и «Ди Си Юнайтед» из MLS.
— Все зависит от ситуации. Если Пеп придет и попросит меня быть его ассистентом, я приду туда пешком! Посмотрите, что сейчас делает (Микель) Артета (главный тренер «Арсенала» — ред.), и я убежден, что он многому научился у Гвардиолы, — сказал 38 летний Руни в подкасте Stick to Football.
Руни в составе «Юнайтед» стал пятикратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. За сборную Англии бывший форвард провел 120 матчей и забил 53 мяча.
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под руководством 53 летнего специалиста команда пять раз выиграла чемпионат Англии, дважды — Кубок страны, четыре раза — Кубок английской лиги, в прошлом сезоне «горожане» впервые стали победителями Лиги чемпионов.