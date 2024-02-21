Руни заявил, что готов стать помощником Гвардиолы в «Манчестер Сити»

— Все зависит от ситуации. Если Пеп придет и попросит меня быть его ассистентом, я приду туда пешком! Посмотрите, что сейчас делает (Микель) Артета (главный тренер «Арсенала» — ред.), и я убежден, что он многому научился у Гвардиолы, — сказал 38 летний Руни в подкасте Stick to Football.