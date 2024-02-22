В академии РФС высказались о перспективах Мостового в качестве главного тренера
Главный инструктор Академии РФС по тренерскому образованию Александр Венцель поделился мнением об обучении Александра Мостового.
«Как удалось уговорить Мостового прийти учиться? Подталкивать его не нужно было. Мы давно знаем друг друга. Встретились, я рассказал о возможностях – и вот Алекс у нас.
Вы можете представить Мостового главным тренером? Почему нет? Нормальный вариант. Но есть важный момент: в какой роли Мостовой будет куда-то заходить. Если сразу главным тренером, тогда ему нужен хороший тренерский штаб, который не всегда будет говорить тебе «да-да», но и когда-то не соглашаться», – приводит слова Венцеля «РБ Спорт».
Мостовой с 1987 по 1991 год выступал за «Спартак», после чего продолжил свою карьеру за рубежом. В Европе футболист выступал в чемпионатах Португалии и Франции, где играл за «Бенфику», «Кан» и «Страсбур», а также в чемпионате Испании за «Сельту» и «Алавес». В составе «Сельты» Мостовой играл с 1996 по 2004 год. За это время он провел за клуб 277 матчей во всех турнирах, в которых забил 70 голов и сделал 22 результативные передачи.
В середине мая сообщалось, что Мостовой подал документы на обучение в академии Российского футбольного союза на тренерскую лицензию. Занятия по специальной программе «А УЕФА+В УЕФА» проводятся с августа. Ранее сообщалось, что «Енисей» связывался с Мостовым по вопросу возможного приглашения на пост главного тренера.