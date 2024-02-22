В академии РФС высказались о перспективах Мостового в качестве главного тренера

«Как удалось уговорить Мостового прийти учиться? Подталкивать его не нужно было. Мы давно знаем друг друга. Встретились, я рассказал о возможностях – и вот Алекс у нас. Вы можете представить Мостового главным тренером? Почему нет? Нормальный вариант. Но есть важный момент: в какой роли Мостовой будет куда-то заходить. Если сразу главным тренером, тогда ему нужен хороший тренерский штаб, который не всегда будет говорить тебе «да-да», но и когда-то не соглашаться», – приводит слова Венцеля «РБ Спорт».

Мостовой с 1987 по 1991 год выступал за «Спартак», после чего продолжил свою карьеру за рубежом. В Европе футболист выступал в чемпионатах Португалии и Франции, где играл за «Бенфику», «Кан» и «Страсбур», а также в чемпионате Испании за «Сельту» и «Алавес». В составе «Сельты» Мостовой играл с 1996 по 2004 год. За это время он провел за клуб 277 матчей во всех турнирах, в которых забил 70 голов и сделал 22 результативные передачи.