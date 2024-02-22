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В академии РФС высказались о перспективах Мостового в качестве главного тренера

Главный инструктор Академии РФС по тренерскому образованию Александр Венцель поделился мнением об обучении Александра Мостового.

В академии РФС высказались о перспективах Мостового в качестве главного тренера
© РИА Новости

«Как удалось уговорить Мостового прийти учиться? Подталкивать его не нужно было. Мы давно знаем друг друга. Встретились, я рассказал о возможностях – и вот Алекс у нас.

Вы можете представить Мостового главным тренером? Почему нет? Нормальный вариант. Но есть важный момент: в какой роли Мостовой будет куда-то заходить. Если сразу главным тренером, тогда ему нужен хороший тренерский штаб, который не всегда будет говорить тебе «да-да», но и когда-то не соглашаться», – приводит слова Венцеля «РБ Спорт».

Мостовой с 1987 по 1991 год выступал за «Спартак», после чего продолжил свою карьеру за рубежом. В Европе футболист выступал в чемпионатах Португалии и Франции, где играл за «Бенфику», «Кан» и «Страсбур», а также в чемпионате Испании за «Сельту» и «Алавес». В составе «Сельты» Мостовой играл с 1996 по 2004 год. За это время он провел за клуб 277 матчей во всех турнирах, в которых забил 70 голов и сделал 22 результативные передачи.

В середине мая сообщалось, что Мостовой подал документы на обучение в академии Российского футбольного союза на тренерскую лицензию. Занятия по специальной программе «А УЕФА+В УЕФА» проводятся с августа. Ранее сообщалось, что «Енисей» связывался с Мостовым по вопросу возможного приглашения на пост главного тренера.

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