Тухель хотел бы возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главному тренеру «Баварии» Томасу Тухелю интересна работа в «Манчестер Юнайтед», сообщает Kicker. В среду, 21 февраля, мюнхенский клуб опубликовал официальное заявление о том, что немецкий специалист покинет команду по окончании нынешнего сезона.

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По информации источника, английский клуб очень нравится Тухелю. Немца привлекают финансовые возможности, традиции, бренд и стадион манкунианцев. Отмечается, что 55-летний наставник предварительно хочет сделать перерыв в карьере после окончания нынешнего сезона. Тухель может изменить подобное решение только в том случае, если нынешний тренер «МЮ» Эрик тен Хаг будет уволен.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023.