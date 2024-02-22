«Спартак» убрал Свинова и Классена из заявки команды на матчи РПЛ

«Спартак» убрал из заявки своей команды на оставшуюся часть сезона РПЛ голкипера Илью Свинова и защитника Леона Классена, сообщает пресс-служба лиги.

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Свинов перешёл в «Спартак» 1 января 2022 года из «Факела» за € 250 тыс. В первой половине нынешнего сезона вратарь провёл за красно-белых лишь два матча в РПЛ, в которых пропустил шесть голов. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс.

Классен играет за «Спартак» также с 1 января 2022 года. В текущем сезоне защитник появился на поле в двух играх РПЛ, отметившись одним ассистом. Трудовое соглашение игрока рассчитано до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста – € 500 тыс.