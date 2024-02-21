Трахтенберг назвал лучший матч и лучшего футболиста «Спартака» за всю историю

«Лучший матч «Спартака», который я видел — это игра с «Реалом» в Мадриде. Тогда мы победили со счётом 3:1. Когда никто из испанцев, несмотря на счёт, не покинул своих мест. Более того, за минут пять до конца все стали и начали аплодировать «Спартаку».



Лучший игрок «Спартака» в российской истории? Очень сложный вопрос, таких игроков было достаточно много. Если брать в расчёт всю историю, то это Никита Симонян», — приводит слова Трахтенберга «РБ Спорт».