Путин отреагировал на предложение Аршавина создать аналог FIFA

«Есть такое предложение, которое я считаю верным, чтобы появился наш спортивный футбольный симулятор, в котором смогут играть наши ребята за свою национальную сборную, в командах РПЛ и регионов. Потому что, естественно, в иностранных аналогах такого нет. Я считаю, что это бы сохранило интерес к футболу, потому что ребята сейчас много сидят в компьютерах и живут в виртуальном мире», — приводит слова Аршавина журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.