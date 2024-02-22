«Ливерпуль» отметился уникальным достижением в топ-5 лигах Европы

«Ливерпуль» – первая команда пяти ведущих европейских лиг в текущем сезоне, в составе которой сразу пяти футболистам удалось отметиться десятью или более голами во всех турнирах. Об этом сообщает Opta Sport.

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По информации источника, Луис Диас, забивший гол в ворота «Лутона», стал пятым игроком «Ливерпуля», достигшим отметки в десять забитых мячей в текущем сезоне. До Диаса это сделали Мохамед Салах (19 голов), Диогу Жота (14), Дарвин Нуньес (13) и Коди Гакпо (11).