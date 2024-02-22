Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Отметим, Галено стал автором победного гола в компенсированное время второго тайма в игре с «Арсеналом», Арнаутович забил решающий мяч в матче с «Атлетико», Левандовски отправил один мяч в ворота «Наполи», а Верман был признан лучшим игроком встречи с «Боруссией».