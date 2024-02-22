Главный тренер «Интер Майами» оценил физическое состояние Месси

«У Месси явно всё хорошо, он мотивирован, и это делает меня счастливым. Физически он чувствует себя хорошо», — приводит слова Мартино официальный сайт МЛС.

Стартовый матч нового регулярного сезона МЛС «Интер Майами» — «Реал Солт-Лейк» прошёл сегодня в американском Форт-Лодердейле и завершился победой хозяев поля со счётом 2:0. Забитые голы записали на свой счёт нападающий Роберт Тэйлор на 39-й минуте и полузащитник Диего Гомес на 83-й минуте, результативными передачами отметились Лионель Месси и Луис Суарес.