Промес поставил условие для дачи показаний в суде Нидерландов

Форвард «Спартака» Квинси Промес обратился в прокуратуру Нидерландов с заявлением, что готов лично прибыть в суд и дать показания по делу о наркоторговле, но только при условии, что его не арестуют, сообщает «РБК Спорт». Напомним, 14 февраля нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей.

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По информации источника, в окружении футболиста уверены, что Промес готов приехать в Нидерланды при условии безопасного проезда и гарантий, что он не будет задержан на территории страны до момента вступления в силу окончательного приговора.

Отмечается, что адвокат форварда ранее обращался к прокуратуре Нидерландов с просьбой о безопасном проезде, однако получил отказ. Окружение футболиста заявляет, что предложение Промеса все ещё остаётся в силе.