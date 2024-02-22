Умер бывший главный тренер ЦСКА Артур Жорже

Португальский специалист возглавлял московскую команду в 2003 и 2004 годах. В 20 матчах под его руководством ЦСКА одержал 9 побед, после чего португальца уволили. Сам Жорже заявлял, что владельцу ЦСКА Евгению Гинеру не хватило терпения, ведь команда играла нормально и шла в тройке лидеров. Специалист подчеркивал, что у них с владельцем ЦСКА были разные взгляды на футбол. Тренерскую карьеру Жорже завершил в возрасте 69 лет.