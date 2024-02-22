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Рекордсмен «Крыльев Советов» по сыгранным матчам Антон Бобер возглавил молодежную команду самарцев

Антон Бобер назначен главным тренером молодежной команды «Крыльев Советов», сообщила пресс служба самарцев.

Рекордсмен «Крыльев Советов» возглавил молодежную команду самарцев
© ПФК «Крылья Советов»

Также в тренерский штаб Бобра вошли тренеры Игорь Шевченко и Федор Ерёмин, тренер по работе с вратарями — Артём Москвин. На должность начальника команды назначен Александр Медведев. Главный врач — Игорь Баишев. Первый матч в новом сезоне молодёжная команда проведет на выезде 8 марта против «Балтики».

Антон Бобер — рекордсмен по сыгранным матчам в российской истории «Крыльев Советов», он провел 309 матчей за 12 лет в клубе.

Главным тренером «Крыльев Советов 2» стал Дмитрий Шуков, его команда в этом сезоне начнет выступление в ФНЛ Б.

Футбол
Артем Москвин
Дмитрий Шуков
Антон Бобер
Игорь Шевченко
Александр Медведев
Крылья Советов