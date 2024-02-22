Рекордсмен «Крыльев Советов» возглавил молодежную команду самарцев

Антон Бобер назначен главным тренером молодежной команды «Крыльев Советов», сообщила пресс служба самарцев.

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Также в тренерский штаб Бобра вошли тренеры Игорь Шевченко и Федор Ерёмин, тренер по работе с вратарями — Артём Москвин. На должность начальника команды назначен Александр Медведев. Главный врач — Игорь Баишев. Первый матч в новом сезоне молодёжная команда проведет на выезде 8 марта против «Балтики».

Антон Бобер — рекордсмен по сыгранным матчам в российской истории «Крыльев Советов», он провел 309 матчей за 12 лет в клубе.