«Зенит» убрал Марио Фернандеса из заявки команды на матчи РПЛ

Фернандес перешёл в «Зенит» из бразильского «Интернасьонала» минувшим летом за € 365 тыс. В первой половине нынешнего сезона защитник провёл за петербуржцев 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.