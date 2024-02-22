Экс-вратарь «Манчестер Сити» объявил о завершении карьеры по окончании сезона

36-летний английский голкипер шотландского «Селтика» Джо Харт объявил о завершении профессиональной карьеры после окончания нынешнего сезона. Футболист выложил видео с заявлением на своей странице в социальных сетях.

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Джо Харт перешёл в «Селтик» из «Тоттенхэм Хотспур» в августе 2021. За это время голкипер провёл 138 матчей за шотландский клуб. Англичанин по два раза выигрывал чемпионат Шотландии и Кубок шотландской лиги. Также Хар один стал обладателем Кубка Шотландии в сезоне-2022/2023.

Голкипер, 75 раз выступавший за сборную Англии, за 12 лет в составе «Манчестер Сити» дважды выиграл английскую Премьер-лигу, а также завоевал Кубок Англии и дважды побеждал в Кубке лиги.