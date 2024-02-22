Кучаев прибыл на сборы “Пари НН”

Как сообщает источник, Кучаев прибыл в ОАЭ. Он оказался в расположение “Пари НН”. Отметим, что сегодня в СМИ появлялась информация о том, что Константин уже заключил контракт с нижегородцами. Однако генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов опроверг эти слухи.