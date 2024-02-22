«Аякс» победил «Буде‑Глимт» и вышел в 1/8 финала Лиги конференций

Нидерландский «Аякс» на выезде одержал победу над норвежским «Буде Глимт» в ответном матче раунда плей офф Лиги конференций. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

На гол Стевена Бергёйса хозяева ответили точным ударом Патрика Берга . Победу амстердамцам в дополнительное время принес Кеннет Тэйлор. Команды заканчивали игру в неполных состава — красные карточки получили защитник «Аякса» Йосип Шутало и полузащитник норвежской команды Альберт Грёнбек.

В первой игре, прошедшей на прошлой неделе в Амстердаме, была зафиксирована ничья — 2:2. Соперник «Аякса» по 1/8 финала Лиги Европы станет известен по итогам жеребьевки в пятницу. Прямые трансляции матчей плей офф Лиги конференций смотрите на каналах холдинга «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Лига конференций. Основной турнир. 1/16 финала. Ответный матч «Буде-Глимт» (Буде) — «Аякс» (Амстердам) — 1:2 (0:1)(1:0) Голы: Берг, 83. — Бергёйс, 34. Тэйлор, 114. Удаления: Грёнбек, 65. — Шутало, 48. Первый матч — 2:2