Украинский "Шахтер" уступил "Марселю" и вылетел из Лиги Европы

Стали известны все футбольные клубы, которые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. По итогам 1/16 финала в следующую стадию вышли "Фрайбург", "Марсель", "Спарта", "Спортинг", "Карабах", "Милан", "Бенфика" и "Рома". Также ранее по итогам группового этапа в 1/8 финала вышли "Аталанта", "Байер", "Брайтон", "Вест Хэм", "Вильярреал", "Ливерпуль", "Рейнджерс" и "Славия". Жеребьевка, благодаря которой будут определены все пары 1/8 финала турнира, пройдет 23 февраля.

Стоит отметить, что в 1/8 финала не смог выйти украинский "Шахтер". В ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов команда проиграла французскому "Марселю" со счетом 3:1, в первом матче была зафиксирована ничья. Действующим победителем Лиги Европы является испанская "Севилья". В финальном матче турнира прошлого сезона команда обыграла в серии послематчевых пенальти итальянскую "Рому" и завоевала седьмой трофей Лиги Европы, что стало рекордным показателем - никто более столько раз этот турнир не выигрывал. Финальный матч Лиги Европы-2023 / 2024 состоится 22 мая 2024 года. Игра пройдет на "Дублин Арене" в Дублине (Ирландия),