Журова оценила возможное начало Аршавиным политической карьеры

Она усомнилась в том, что экс-игрок примет такое решение.

«Он должен пройти все стадии выборов, выбрать регион, представлять партию. Это не быстрый процесс. Нужно ли это самому Аршавину? Нужно узнать его мнение», — заявила Журова.

Депутат также напомнила о том, что Аршавин придется публиковать все свои доходы. По ее мнению, бывший футболист может этого не захотеть.